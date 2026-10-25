Icardi rogó por ver a sus hijas y Wanda Nara se burló de la peor manera

Mauro Icardi y Wanda Nara protagonizan un nuevo cruce mediatico tras el regreso de las vacaciones del futbolista junto a la China Suarez. Durante el viaje en avion el jugador expreso su frustracion por no haber viajado a Mexico con las pequeñas e hizo un descargo publico sobre el tema.

El delantero publico un mensaje directo sobre las nenas en sus redes sociales. "Pronto podran disfrutar con su Papi todo lo lindo que les estan robando en su niñez y no se puede recuperar nunca mas", escribio Mauro Icardi en sus plataformas digitales para exponer su malestar.

La reaccion de Wanda Nara no tardo en llegar y opto por responder mediante imagenes cotidianas junto a las niñas. La conductora mostro en Instagram que acompanaba a sus hijas a una jornada escolar especial y subio una foto al volante con las dos pequeñas en el asiento trasero.

A lo largo del dia la mediatica compartio las actividades de las nenas con sus compañeros del colegio. "Bajo la lluvia, bravo chicas", celebro Wanda Nara al verlas bailar a pesar del mal tiempo mientras expresaba en otra publicacion el orgullo que siente por la mas chica.

Con estas publicaciones Wanda Nara busco demostrar su presencia constante al lado de las pequeñas frente a los reclamos publicos. Mauro Icardi recibio asi una respuesta cargada de evidencias sobre el dia a dia de sus hijas a la espera de un nuevo capitulo en esta historia.