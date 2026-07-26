Icardi se burló de Wanda Nara y usó a la China para pegarle donde le duele

Mauro Icardi se encuentra en la ciudad de Milán junto a la China Suárez en un escenario de creciente conflicto con Wanda Nara por la situación de sus hijas. El deportista utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje irónico hacia la justicia argentina. En su cuenta de Instagram escribió "¡Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?" junto a varios emojis de caras llorando de risa.

El mensaje surge en medio de una disputa por los pasaportes de las menores, los cuales habrían sido robados. Icardi puso en duda esta versión y se niega a firmar la documentación necesaria para que sus hijas puedan salir de su país de origen, a pesar de que ambas poseen ciudadanía italiana. La justicia de Italia determinó que el juez Hagopián es quien tiene la competencia en el caso, debido a que las niñas están judicializadas en Argentina.

La abogada Ana Rosenfeld ya cuenta con una resolución judicial que intima al futbolista a concretar el trámite para que las menores puedan viajar el próximo lunes. Según los reportes, el magistrado podría tomar medidas en contra del delantero si no cumple con la documentación requerida. Mientras tanto, el jugador permanece en territorio europeo manifestando su postura ante la causa que afecta a dos niñas.