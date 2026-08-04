Icardi se mostró con sobrepeso y se burló de Wanda Nara tras sus fotos

Mauro Icardi generó una fuerte repercusión en las plataformas digitales tras una serie de publicaciones realizadas desde su hogar. El deportista utilizó su cuenta de Instagram para difundir una fotografía procesada con inteligencia artificial donde se lo observa sin remera pero con un notable exceso de peso.

Este movimiento digital se produjo pocas horas después de que una imagen de Wanda Nara en bikini circulara masivamente en internet, lo que motivó a los usuarios a vincular ambos episodios.

En la primera historia compartida, el futbolista incluyó el mensaje "Como quieren verte los que te critican" para acompañar el retrato modificado. La publicación despertó de inmediato un debate entre sus seguidores sobre la intención del contenido. Poco tiempo después, el protagonista subió la misma toma original, sin ediciones ni filtros, para exhibir su estado físico real frente a la cámara.

A la segunda fotografía le sumó la frase desafiante "Al que critican. Qué tupé" como cierre de su descargo virtual. Si bien el jugador no nombró de forma explícita a la conductora, el contexto coincidió con la respuesta de ella ante las críticas previas donde aseguró "Amo mi cuerpo" para defender su imagen personal. Los internautas interpretaron estas acciones como una respuesta directa a los comentarios negativos recibidos recientemente por la empresaria. La secuencia finalizó con el deportista mostrándose relajado ante las opiniones ajenas.