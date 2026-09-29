Icardi se peleó con Pampita por burlarse de la China Suárez y hay escándalo

El conflicto mediático entre las figuras del espectáculo sumó un nuevo capítulo inesperado en las plataformas digitales. Mauro Icardi aprovechó la exposición pública para salir al cruce de Carolina Ardohain luego de que la modelo protagonizara un descuido tecnológico en sus redes sociales. La controversia comenzó cuando la conductora publicó por error una captura de pantalla que mostraba a María Eugenia Suárez en el interior de la residencia de Nordelta.

La acción generó de inmediato miles de interacciones y teorías entre los usuarios sobre las intenciones reales detrás de esa captura de pantalla. La imagen en cuestión pertenecía a una publicación original realizada en la vivienda donde la actriz convive desde hace varias semanas con el deportista. Ante el revuelo causado en el ambiente artístico, el delantero decidió reaccionar de manera directa y utilizar su propia cuenta oficial para responder a la provocación.

Sin club desde hace varios meses, el jugador utilizó su tiempo libre para armar una publicación con fotos junto a su pareja en el mismo rincón de la propiedad. Para acompañar las imágenes, el futbolista sumó la frase Delante del espejo con mi persona favorita para dejar en clara su posición frente al gesto de la conductora. Este contraataque sumó una nueva rivalidad a la historia personal que involucra a las celebridades desde hace años.