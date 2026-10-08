Icardi se puso celoso de Maxi López por el saludo a Messi en su despedida

La histórica despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó un fuerte impacto nacional e inspiró mensajes de varias personalidades, entre las cuales aparecieron sorpresivamente Maxi López y Mauro Icardi. El anuncio movilizó a todo el país y generó una ola de reacciones emotivas en las plataformas digitales, donde los homenajes al capitán no tardaron en convertirse en tendencia y generar repercusiones.

El primer ex compañero en expresarse públicamente fue Maxi López, quien compartió vestuario con la estrella rosarina en el FC Barcelona durante las temporadas 2005 y 2006. En su perfil de Instagram publicó imágenes históricas junto al atacante y sumó un texto lleno de nostalgia. Qué locura pensar en todo lo que pasó entre una foto y la otra, redactó para iniciar su dedicatoria.

En su publicación, el ex futbolista rememoró las vivencias compartidas desde la juventud de ambos hasta el encuentro que mantuvieron en el Mundial 2026 durante el partido frente a Jordania. Más de 21 años, un montón de partidos, momentos buenos, otros no tanto y muchísimas historias compartidas, sostuvo el ex delantero del equipo catalán. El mensaje superó rápidamente los 90000 likes en la red social.

Ayer fue difícil no mirar para atrás y pensar en todo lo que cambió desde aquel día, agregó en relación al debut del Diez. Y qué privilegio haber podido estar ahí cuando empezaba todo y también ahora, en tu último partido con la Selección, continuo. Para cerrar el cariñoso homenaje, añadió: Gracias por todo capitán. Por lo que hiciste por el fútbol y por tantos momentos que quedan para siempre.

Pocas horas más tarde, Mauro Icardi sorprendió al sumarse a la ola de dedicatorias hacia el capitán albiceleste con una publicación de estilo similar. El atacante, que actualmente se encuentra sin equipo tras descartar su regreso al Galatasaray, suele usar sus redes para publicar cosas con la China Suárez o responder a las críticas, pero esta vez decidió cambiar de perfil para homenajear al astro.

Simplemente... Gracias Lionel, escribió el jugador junto a un emoji de corazón rojo para acompañar las imágenes. Para el posteo seleccionó fotografías antiguas donde se lo ve abrazado al Diez en vestuarios y entrenamientos del seleccionado nacional. Esta actitud generó especulaciones sobre si buscó evitar quedar relegado, en un paralelismo con los cruces mediáticos frecuentes entre Wanda Nara y la China Suárez.

La modelo Evangelina Anderson, cercana al entorno de Wanda Nara y Maxi López, decidió reaccionar a ambas publicaciones en la plataforma. Sin embargo, marcó una clara diferencia al colocar emojis de corazones únicamente en la foto subida por el ex jugador de River Plate, mientras que al posteo del delantero santafesino solo le otorgó un me gusta sin agregar ningún comentario visual.