¿Icardi se reconcilió con Wanda? Le pagó la cuota alimentaria de sus hijas

Mauro Icardi atraviesa un presente complejo marcado por cambios profundos en su vida personal y profesional. "En plena guerra judicial por sus hijas y ya sin club, Mauro Icardi se encontró obligado a dar marcha atrás con su orgullo" al ponerse al día con sus obligaciones económicas. El delantero decidió abonar la cuota alimentaria adeudada a Wanda Nara en un contexto donde el futuro deportivo es incierto tras finalizar su contrato con el Galatasaray.

A este escenario se suma una aparente ruptura sentimental con la China Suárez. Según la información brindada por Yanina Latorre, la pareja lleva al menos cuatro días distanciada. El conflicto habría estallado luego de que la actriz encontrara chats comprometedores y se viera envuelta en un escándalo en un establecimiento nocturno. Ante esta situación, se aseguró que ella "se fue de la casa y están en crisis" lo que dejó al futbolista solo al cuidado de sus hijas.

Icardi se encuentra actualmente analizando su rumbo futbolístico mientras intenta calmar las tensiones con su exesposa. La decisión de saldar su deuda surge en un momento de vulnerabilidad mediática y legal, buscando posiblemente un cese en las hostilidades que lo rodean en este nuevo ciclo de su vida.