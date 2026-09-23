Icardi sigue en guerra con el Gobierno y atacó tras la denuncia en su contra

La controversia alrededor de Mauro Icardi no se detiene. Luego de que las autoridades bonaerenses tomaran cartas en el asunto por una maniobra peligrosa grabada en video, el deportista intentó desligarse del conflicto alegando que su documento de conducir fue emitido en Italia. La contestación del organismo oficial no tardó en llegar y aclaró los motivos legales de la medida tomada.

Las autoridades precisaron que la sanción aplicada no depende del país donde se tramitó la documentación. Según argumentaron, la ley permite actuar de oficio cuando se detectan conductas de riesgo en las calles. Tener un permiso internacional no exime a ningún ciudadano de respetar la normativa dentro del territorio bonaerense.

En declaraciones difundidas periodísticamente, la entidad gubernamental ratificó su postura. "La inhabilitación preventiva a Mauro Icardi tiene su origen en la conducta observada en la conducción del vehículo", remarcaron para dejar en claro que el motivo principal fue el accionar al volante y no el origen de su carnet. "Esto, y no la situación de licencia, es la que motiva la intervención de la provincia", subrayaron.

Además, explicaron las condiciones para que el atacante vuelva a estar habilitado en las calles locales. "En caso de pretender volver a tener una licencia argentina, deberá limitarse a la correspondiente reevaluación. Respecto a la italiana que dice tener, se trata de una cuestión diferente. Los países mantenemos vigente un acuerdo de reconocimiento recíproco de licencias de conducir", señalaron desde el sector de vialidad.

Para dar por concluida la polémica, las autoridades sostuvieron que deberá presentar documentación respaldatoria sobre su domicilio legal. "La sola manifestación de que posee una italiana no resulta suficiente para acreditar que se encontraba habilitado para conducir en nuestro país", concluyeron de forma contundente.