Icardi soltó la bomba con la China Suárez y perjudica a Vicuña por sus hijos

Mauro Icardi y la China Suárez sacudieron el mundo del espectáculo al revelar sus planes de mudanza a Europa. El delantero argentino concedió una entrevista al medio italiano La Repubblica donde detalló su actual situación profesional y su fuerte deseo de regresar al fútbol europeo tras quedar libre.

Tras finalizar su contrato con el Galatasaray de Turquía en el mes de junio el ex de Wanda Nara se encuentra sin club y analizando ofertas. En la charla periodística dejó en claro que su gran objetivo es volver a Milán y tener una nueva etapa en el Inter donde dejó una huella importante como capitán.

Sobre su paso por el club italiano y las ganas de retornar expresó que "he vivido años importantes; con esa camiseta y el brazalete de capitán, he construido una parte de mí. El final fue doloroso, y me gustaría cerrar el círculo de otra manera". También remarcó que "pero un regreso solo tendría sentido con confianza mutua y un objetivo común. Todavía tengo mucho que dar: si regreso a un lugar, lo hago para ser útil y para ganar. He recibido ofertas, pero preferí esperar antes que aceptar un proyecto que no me convenciera del todo".

En la misma entrevista Mauro Icardi se refirió a su presente sentimental junto a la China Suárez y marcó con cautela que "con Eugenia vivo con amor y complicidad, pero hay ciertas cosas que me las guardo para mí". Esta decisión de mudarse a Italia involucra directamente a la actriz y a su vida en pareja.

La noticia genera gran preocupación en Benjamín Vicuña debido a que los hijos que comparte con la actriz retomaron su escolaridad en Buenos Aires. Cabe recordar que en el pasado hubo una fuerte polémica cuando la artista viajó a Turquía con los niños y el actor chileno mostró su total desacuerdo.