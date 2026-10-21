Icardi soltó una frase bomba sobre la China Suárez y Wanda quedó pegada

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de unos días libres en Playa del Carmen junto a los hijos de la actriz. El futbolista aprovechó las postales del Mar Caribe para piropear a su pareja al escribir la frase "Mi VS Angel" en sus redes sociales.

Lo que parecía un simple gesto romántico entre Mauro Icardi y la China Suárez oculta una indirecta dirigida a Wanda Nara. La frase del deportista desató miles de suspicacias entre sus seguidores de internet por un viejo recuerdo mediático.

Tiempo atrás Wanda Nara declaró con Susana Giménez que en París su ex podía estar con modelos de Victoria Secret. Luego la China Suárez retomó esa idea con Mario Pergolini para remarcar que Mauro Icardi la eligió a ella por sobre cualquier mujer.

Los videos que reaparecieron en las redes a partir de la publicación del jugador permiten que la situación tome otro color. Todos se preguntan si la postal con la China Suárez fue casualidad o un palazo directo para Wanda Nara.