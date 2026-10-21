Icardi subió fotos de sus vacaciones y se le burlaron por un insólito motivo

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de unos días de puro relax y hedonismo en las playas de Xcaret en México. Acompañados por la madre de la actriz, Mariana Riveiro, la pareja aprovecha el sol, la playa y los cenotes tras haber pasado una semana completa realizando compras en Miami.

Luego de mantener cierta reserva sobre su estadía, el futbolista rosarino decidió compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de sus vacaciones bajo la frase "Un poco de nosotros". En las postales se los ve relajados, tomando mate y posando ante paisajes paradisíacos.

Sin embargo, las imágenes provocaron fuertes reacciones entre sus seguidores y detractores. Varios usuarios de las redes sociales notaron un aspecto físico en el deportista de élite que llamó la atención, considerando que actualmente se encuentra en la búsqueda de un nuevo club para continuar su carrera profesional.

En las fotografías compartidas se puede observar un leve abdomen abultado en el delantero. Este detalle generó una ola de comentarios críticos en su publicación, donde usuarios escribieron frases como "El león tiene retención de líquidos jajajjaja", "Le está saliendo la panza cervecera" y "Subió unos kilos, el león".