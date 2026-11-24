Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a captar toda la atención mediática con una publicación que rápidamente se volvió viral en el mundo digital. Durante su estadía en Uruguay, el futbolista decidió mostrar una faceta íntima de la actriz y compartió una postal que no tardó en generar un fuerte impacto entre los usuarios de las redes sociales.

En la fotografía difundida por el delantero, se puede observar a la ex Casi Ángeles posando de espaldas y luciendo un traje de baño de dos piezas en medio de un entorno natural rodeado de árboles y abundante vegetación. Sin embargo, el detalle que terminó de encender los comentarios fue el mensaje que el deportista escribió junto a la imagen para describirla: “Belleza salvaje”.

La publicación provocó una inmediata ola de reacciones positivas por parte de los fanáticos que siguen de cerca este romance. Entre los mensajes más destacados que dejaron los internautas se leyeron frases como “Él presumiendo a su potra”, “Miren las dedicatorias de Mauro foto por foto para la China: ‘Belleza salvaje’. Más enamorados y felices que nunca disfrutando del campo en Uruguay. ¡Hermosos!” y “‘Belleza salvaje’ Es el mejor jaja, amé todo lo que subió”.

Por su parte, la intérprete optó por mantener un perfil mucho más reservado frente a la exposición pública del jugador. En lugar de dejar un comentario extenso o responder con palabras, la artista se limitó a darle un me gusta al posteo de su novio, un gesto sutil con el que avaló la muestra de afecto en el ámbito virtual.

Más allá de las postales románticas que compartieron, el traslado de los mediáticos hacia el país vecino respondió a un compromiso social muy importante. Ambos cruzaron el Río de la Plata con el objetivo de participar en un evento especial organizado por la diseñadora Natalia Antolín, amiga íntima de la actriz, junto a su esposo, Ever Miguez Schettini.

La reunión tuvo lugar en la localidad de Carmelo, se desarrolló completamente al aire libre y se prolongó desde las horas del día hasta bien entrada la noche. Fue la propia actriz quien reveló el verdadero trasfondo de su presencia en tierras uruguayas al publicar una historia en su cuenta de Instagram acompañada por la leyenda “Celebrando a nuestros amigos”.

Durante la jornada, tanto los protagonistas como el resto de los asistentes disfrutaron de todas las comodidades que ofrece Campo de Magnolias, la exclusiva chacra propiedad de la diseñadora. Allí aprovecharon la piscina, el contacto directo con los caballos y los amplios espacios verdes, llegando incluso a pasear por las instalaciones a bordo de un carrito de golf en un clima de total distensión y alegría.

De esta manera, combinando el festejo junto a su círculo íntimo con el descanso lejos de la rutina diaria, la pareja sumó un nuevo capítulo repleto de complicidad y momentos inolvidables a su relación sentimental.