Icardi tendría nuevo equipo y la China Suárez le ruega que acepte la oferta

El panorama deportivo de Mauro Icardi registra novedades en el mercado de pases internacional. Luego de finalizar su etapa en el Galatasaray de Turquía, el delantero rosarino de 33 años permanece con el pase en su poder mientras aguarda por una opción concreta para continuar su carrera profesional.

Pese a que las tratativas para concretar su retorno a Italia mediante una negociación con la Lazio se encontraban avanzadas, las conversaciones sufrieron un freno definitivo. Frente a este escenario, surgió el interés de una entidad de Inglaterra para concretar la mudanza de la familia que conforma junto a la China Suárez hacia la ciudad de Londres.

De acuerdo con lo informado por el medio italiano Cronache di Spogliatoio y publicado por el periódico británico The Sun, la conducción directiva del Tottenham evalúa el fichaje del atacante argentino para contrarrestar la falta de gol en la plantilla. La escuadra que conduce técnicamente Roberto De Zerbi registra un inicio de competencia complejo, posicionada en el casillero 17 de la clasificación con solo dos unidades y un registro de cuatro encuentros seguidos sin anotar.

El cuadro técnico identifica en el problema de efectividad una prioridad a resolver. Ante las dificultades que presentan las piezas ofensivas actuales para alcanzar el rendimiento pretendido, la llegada de Icardi figura como una alternativa rentable al no exigir el pago de un traspaso entre clubes. El movimiento representaría para la institución la posibilidad de mejorar su rendimiento deportivo, mientras que para el jugador implicaría la oportunidad de instalarse junto a Suárez en Europa y competir en un torneo de máxima exigencia.

La trayectoria del delantero incluye más de 250 goles convertidos y pasos por conjuntos de trascendencia internacional como Inter de Milán y París Saint-Germain, antecedentes que fundamentan su capacidad para afrontar la competencia en la Premier League.

En relación a las gestiones previas, la Lazio de la Serie A había presentado una propuesta inicial de un año por 2,5 millones de euros, la cual posteriormente fue incrementada a un contrato por dos temporadas a razón de tres millones anuales. Sin embargo, las condiciones no conformaron al entorno del deportista y las tratativas quedaron descartadas antes de su firma.

El jugador prioriza la incorporación a un proyecto deportivo de jerarquía que garantice continuidad y estabilidad por un lapso de dos a tres años. Con la posibilidad de radicarse en la capital inglesa junto a Suárez y sus hijos, la alternativa del fútbol británico reabre la opción de asentarse nuevamente en territorio europeo.