Icardi tiene una oferta de Italia en un lugar soñado: qué club lo quiere

Mauro Icardi atraviesa días determinantes para su carrera profesional y su vida familiar en el continente europeo. El delantero se encuentra actualmente con el pase en su poder tras cerrar su etapa en el Galatasaray y todo indica que su próximo destino será el club Como 1907 de la Serie A.

Esta institución, ubicada cerca de la ciudad de Milán, disputará la Champions League 2026/27 y cuenta con Cesc Fàbregas como entrenador. Su representante, Elio Letterio Pino, confirmó el presente del jugador al asegurar que "Estamos evaluando la mejor opción, tenemos varias para revisar. En cualquier momento, toma una decisión". Asimismo, el agente descartó un posible regreso a la Argentina para vestir la camiseta de River Plate.

La intención del futbolista de instalarse nuevamente en Italia coincide con el complejo frente judicial que mantiene con Wanda Nara. Recientemente, Icardi participó de una audiencia de emergencia en un tribunal de Milán por la tenencia y documentación de sus hijas, Francesca e Isabella.

En dicha instancia, el jugador fue tajante al declarar ante el magistrado que "Mis hijas se quedan en Italia, no vienen a la Argentina". El conflicto recrudeció tras el robo de los pasaportes de las menores en su casa de Milán, lo que generó que la Justicia argentina dictara una prohibición de salida del país para el deportista. Ante este escenario, la abogada Ana Rosenfeld manifestó que "las nenas están de rehenes" en medio de la disputa.

Por su parte, la conductora expresó su preocupación por los planes del padre de sus hijas al sostener que "Las anotará en Italia hasta que las deporten a Turquía". A pesar de estas acusaciones, Icardi sostiene que sus hijas son ciudadanas italianas y que el caso pertenece exclusivamente a la jurisdicción de Italia.

En este contexto, la Corte de Apelación de Milán emitió un fallo favorable al jugador al rechazar un reclamo económico de divorcio realizado por su ex esposa. El posible fichaje por el Como le permitiría a Icardi compartir plantel con otros argentinos como Nicolás Paz y Máximo Perrone, regresando a la liga donde marcó 11 goles con la Sampdoria y superó los 120 tantos siendo capitán del Inter de Milán.