¿Icardi? Wanda Nara sospecha que "un conocido" organizó el robo a su casa

Un grupo de tres delincuentes ingresó a la propiedad de Wanda Nara en Milán durante el desarrollo de la final del Mundial 2026. Mientras la empresaria se encontraba en el estadio, sus hijos y su madre, Nora Colosimo, vivieron un episodio de inseguridad en la vivienda. Según trascendió, ante la presencia de los asaltantes, "los chicos ven a estos malhechores y se encierran en un baño" para protegerse.

La investigación policial se centra en la hipótesis de un entregador. El periodista Guido Záffora explicó que "la policía está trabajando en la casa de Wanda Nara, está con las cámaras de seguridad que entregó Wanda y está trabajando en una pista. Wanda y la policía sospecha de alguien que ya conoce la casa".

La propiedad cuenta con medidas de seguridad desde hace siete años y no es un sitio de fácil acceso, lo que refuerza la teoría de una planificación previa. Sobre este punto, se detalló que "Wanda dice que esto tiene que ver con algo organizado con anterioridad" y que la sospecha recae en que "fue alguien que conoce la casa".

Los ladrones se dirigieron directamente a los sectores privados de la mansión. La propia conductora remarcó que "es difícil llegar a las habitaciones", sugiriendo que los atacantes tenían información precisa.

Por su parte, "la policía cree que la persona que ingresó sabía de los movimientos de la casa". Respecto al botín sustraído, la modelo enumeró que "me robaron pasaportes, relojes y bolsos, ropa, permisos de viaje, objetos de valor".

El hecho generó una reacción inmediata en Mauro Icardi, quien al enterarse de la situación "pidió hablar él con el custodio" para conocer los detalles del fallo en la seguridad. Actualmente, las autoridades italianas analizan el material fílmico para identificar a los responsables de este suceso que afectó al entorno familiar de la modelo mientras ella presenciaba el partido de la Selección Argentina.