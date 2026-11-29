Este domingo 29 de noviembre, Mauro Icardi y la China Suárez celebraron dos años de relación en medio de los escándalos con Wanda Nara por sus hijas. Lejos de las disputas mediáticas, el futbolista preparó una sorpresa romántica y la compartió en sus redes sociales para festejar la fecha.

El delantero le regaló a su pareja un ramo de 731 rosas rojas, una cifra elegida porque cada flor simboliza un día de los que llevan juntos, según contó en su publicación. La sorpresa emocionó a la China Suárez, quien recibió el obsequio con mucho amor.

En la foto subida a sus historias de Instagram se ve a la actriz sentada frente a una mesa de mármol mientras lee cartas manuscritas al lado del gran arreglo floral. Las rosas venían envueltas en papel beige y adornadas con grandes lazos bordó para la ocasión.

Junto a la imagen, Icardi publicó un mensaje dedicado a ella: “Buen día, mi hermosa princesa. Feliz aniversario. Te amo. 731 días, 731 rosas”, sumando emojis de corazones y una rosa, además de etiquetarla y consignar la fecha “29.Nov.2026”.

El gesto llegó tras semanas turbulentas marcadas por el controversial episodio de Nordelta, donde Francesca, una de las hijas que el futbolista tuvo con Wanda, denunció haber sufrido lesiones por parte de su padre. Esta vez, Mauro evitó un furioso descargo o un nuevo ataque contra su ex y prefirió mostrar una escena íntima y romántica.

Aunque no dio más detalles sobre el contenido de las cartas que leyó la China Suárez frente al ramo, el futbolista dejó en claro que el foco estaba puesto en sus 731 días de noviazgo y en el presente compartido, apartando por un momento el ruido mediático que los rodea.