Icardi y la China se llevan sus hijos a otro país y Vicuña puso una condición

Mauro Icardi planifica viajar hacia Estados Unidos con la China Suárez, Francesca Icardi, Isabella Icardi, Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña en medio de un fuerte conflicto. El jugador pretende trasladarse a Disney sin la habilitación formal del juez Hagopian ni la aprobación de Wanda Nara, responsable materna de las nenas. Por su parte, Benjamín Vicuña accedió al traslado de sus pequeños luego de fijar un requisito vinculante relacionado con la asistencia escolar al momento de retornar.

El conflicto legal sumó tensión tras el rechazo judicial previo a los destinos de México y Miami. La comunicadora Naiara Vecchio informó en sus redes la maniobra planeada por el deportista. "Mauro Icardi planea irse hoy con China Suárez y sus hijos a Disney, sin esperar la respuesta de mañana de Hagopian y Wanda del permiso de sus hijas, a quienes tenía hasta 18/10", aseguró la periodista sobre la intención del futbolista de salir del país antes del vencimiento fijado para devolver a las menores.

La decisión expone al delantero a sanciones por actuar sin aval del magistrado Hagopian y sin el visto bueno de Wanda Nara. En paralelo, la China Suárez destrabó la partida de Magnolia Vicuña y Amancio Vicuña mediante un acuerdo directo con Benjamín Vicuña. "Vicuña aceptó el viaje con condición de que al regreso empiecen el colegio en Buenos Aires", precisó Vecchio sobre la preocupación del actor chileno por las faltas escolares de sus herederos.