Icardi y la China se quedaron sin casa en Turquía y dejaron sus cosas en un depósito

El fin del vínculo contractual de Mauro Icardi con el Galatasaray derivó en una serie de cambios organizativos para su familia. Al concluir el acuerdo el pasado 30 de junio, el futbolista debió desocupar la residencia de Estambul provista por la institución deportiva, donde convivía con la actriz China Suárez y sus hijos. Debido a las trabas judiciales con Wanda Nara que impidieron su traslado presencial, el proceso de mudanza se gestionó en forma remota.

Al respecto, el periodista Gustavo Méndez brindó precisiones en el programa La Posta del Espectáculo y detalló que "Ya mudaron todo de su casa de Estambul a una especie de baulera, un depósito". Actualmente, los elementos personales se encuentran guardados en equipajes a la espera de un destino definitivo.

El escenario presenta vencimientos inminentes, ya que el mercado de transferencias de fútbol está próximo a finalizar y el deportista aún no concretó su incorporación a un nuevo equipo. Asimismo, para Suárez rige un plazo escolar, puesto que sus hijos deben retomar las clases en septiembre.

Ante este panorama, Méndez señaló que la opción más concreta para el futuro de Icardi se ubica en el club italiano Lazio, a pesar de que esto implique una reducción en sus ingresos en comparación con su etapa en Turquía.

El cronista analizó la alternativa y afirmó que "Es una salida y un paño frío a al situación candente judicial que está teniendo con la otra parte (Wanda)". Por último, agregó que, una vez resueltas las restricciones de la Justicia, la pareja planifica trasladarse nuevamente a Estambul.