Icardi y la China Suárez armaron un escándalo en un boliche

El sábado por la noche, Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a una conocida discoteca de la ciudad de Buenos Aires junto a un grupo de amigos. Aunque la pareja buscó mantener un perfil bajo para evitar nuevos conflictos, los detalles de la velada comenzaron a filtrarse a través de diversos medios de comunicación. El deportista compartió una imagen este domingo donde se observaba una pulsera de acceso exclusivo, mientras que la actriz publicó fotos con vestimenta nocturna, confirmando así su presencia en el establecimiento.

El periodista Juan Etchegoyen brindó precisiones sobre el encuentro en sus plataformas digitales al señalar que "Me cuentan que anoche Maurito y la China fueron a un boliche porteño de salida con amigos, pero pasaron algunas cosas". Según el comunicador, el comportamiento del jugador llamó la atención de los presentes ya que "Aparentemente, él estaba muy comunicativo con la gente del lugar, pero sobre todo con alguien que no conocía".

A estas versiones se sumó la información de Laura Ubfal, quien mencionó que "En este sábado se habla de una “morocha” presente en la barra" y aclaró que "Habrá que ver si son datos ciertos". Cabe destacar que en este mismo recinto nocturno la pareja había conocido semanas atrás a una joven llamada Ekaterina, episodio que generó una crisis temporal entre ambos donde se afirmó que "Pasaron cosas".

Esta salida ocurre en un contexto profesional relevante para Icardi, quien se encuentra en instancias de negociación para definir su próximo club. Tras versiones que lo vincularon con el Como de Italia, equipos de España o incluso Boca Juniors, el entorno del jugador recordó los consejos de Wanda Nara sobre cuidar su imagen pública.

La conductora había destacado que no era nada positivo para su carrera que se muestre saliendo o tomando alcohol, una recomendación que el futbolista parece haber considerado al limitar su exposición en redes sociales durante esta última visita al boliche.