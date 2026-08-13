Icardi y la China Suárez provocaron a Wanda Nara con una picante foto

La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras las recientes medidas tomadas por la abogada Ana Rosenfeld. La letrada solicitó ante la Justicia la suspensión cautelar de la responsabilidad parental del futbolista, además de la interrupción total de cualquier tipo de contacto con sus hijas. Frente a este escenario, el deportista eligió el plano digital para mostrar su presente afectivo.

Icardi publicó tres fotografías en su perfil de Instagram. Dos de ellas reflejan momentos románticos junto a la China Suárez, acompañadas por emojis de corazones. La tercera imagen llamó la atención por incluir a su actual suegra, Marcela Riveiro. Este gesto evidenció un trato cordial con el entorno de su nueva pareja, marcando un fuerte contraste con la relación conflictiva que mantiene con Nora Colosimo.

Por su parte, la actriz brindó más detalles sobre la jornada que compartieron a través de cuatro postales que revelaron el contexto de la salida. El grupo se reunió para acompañar al niño Amancio durante un partido de fútbol en la tarde. En su publicación, la China Suárez escribió "La hinchada firme" para dejar registro de su apoyo durante la actividad deportiva del menor.

Esta reaparición generó diversas interpretaciones sobre si se trata de una respuesta calculada ante el avance judicial iniciado por Nara o de una simple tarde en familia. Por el momento, el jugador ha evitado dar una respuesta directa o formal al duro pedido de su exesposa, aunque su comportamiento en redes sociales sigue despertando expectativa sobre sus próximos movimientos legales.