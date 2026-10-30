Icardi y la China Suárez se casan: el dato explosivo que causó impacto

Mauro Icardi y la China Suárez tienen decidido dar un paso decisivo en su noviazgo y proyectan una boda formal en Argentina. El periodista Guido Záffora confirmó la primicia durante una emisión del programa El Diario de Mariana tras acceder a fuentes cercanas.

La información surgió luego de confirmarse que ambos transmitieron su deseo de formalizar el vínculo a un allegado directo. "Van por el plan de casarse. Quieren hacerlo en Argentina y se lo contaron a un amigo", aseguró el panelista al aire.

Existía mucha expectativa en el entorno mediático sobre un posible pedido de matrimonio durante sus recientes vacaciones por playas mexicanas. Sin embargo, no existió ninguna oferta formal en medio de la escapada según confirmó el propio cronista de espectáculos.

"Todos pensábamos que iban a hacer el anuncio en este viaje a México. No fue la propuesta", aclaró Záffora durante el debate televisivo. El periodista profundizó sobre los tiempos de la parejita al sostener: "Ya tienen el compromiso, se quieren casar a principios del año que viene".

La fecha elegida para sellar la historia de amor se ubica a comienzos del próximo ciclo anual en territorio nacional. No obstante, la logística genera ciertos reparos en sus allegados porque "No les da el tiempo para organizar", según indicaron al debatir la noticia.

Respecto al estilo del festejo, los novios pretenden organizar un evento equilibrado sin caer en extremos multitudinarios ni festejos totalmente secretos. "Quieren hacer una ceremonia tranquila. No va a ser íntima", detalló el panelista sobre los preparativos que coordinan los enamorados.

Por el momento ninguno de los dos actores hizo declaraciones públicas para ratificar la versión dada a conocer en la pantalla chica. De todas formas, los datos brindados por el periodista encendieron las alarmas sobre el inminente casamiento que unirá formalmente a la célebre pareja.