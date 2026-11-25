La China Suárez radicó una denuncia formal contra Wanda Nara por presuntas amenazas tras el episodio ocurrido en la puerta de su casa cuando fue a buscar a su hija. En medio de ese escenario, el abogado de la conductora de MasterChef Celebrity adelantó que impulsarán una acción penal contra Mauro Icardi.

El letrado penalista de Wanda Nara, Diego Storto, dialogó con Pía Shaw y confirmó los pasos legales que se presentarán en la justicia. “Mañana presentan nuevamente un incumplimiento por deberes de asistencia familiar, una denuncia por la falta de pago de alimentos y un año sin pagar la obra social”, detalló el abogado.

Yanina Latorre remarcó que el planteo tiene carácter penal debido a que Diego Storto es quien representa a Wanda Nara en ese fuero. También recordó que la conductora insiste en que Mauro Icardi no pueda salir del país como deudor alimentario, una medida sobre la que el juez todavía no resolvió.

“Una denuncia por la falta de pago de alimentos y un año sin pagar la obra social”, expresó Diego Storto sobre el conflicto que mantiene enfrentados a la mediática y al futbolista.

Desde hace tiempo Wanda Nara sostiene que Mauro Icardi no abona la cuota alimentaria provisoria fijada tras la separación. Marina Calabró exhibió documentación que respalda que adeudaría al menos 3 meses, mientras que la defensa del jugador sostiene que solicitó reducir el importe.

Las abogadas de Mauro Icardi, Lara Piro y Elba Marcovecchio, remarcan que debe establecerse una cuota alimentaria definitiva porque sigue vigente el monto provisorio acordado al separarse. Ese cálculo se tomó según los ingresos que el delantero percibía en el Galatasaray, club donde ya no se desempeña desde julio.