Ideas creativas para transformar las sobras del puchero en tres platos

La preparación del puchero tradicional ofrece la posibilidad de generar nuevos platos a partir de sus componentes básicos. Esta metodología, denominada "cocina de aprovechamiento", permite que "nada se tira, todo se transforma" mediante el uso creativo de carnes, vegetales y caldos sobrantes para resolver menús posteriores en poco tiempo.

Una de las opciones consiste en elaborar una tortilla húmeda utilizando papas, zanahorias o zapallo que ya absorbieron el gusto de la carne. Para esto, se cortan los vegetales en cubos y se mezclan con tres o cuatro huevos batidos, un chorrito de leche y queso rallado. La preparación se cocina en una sartén a fuego medio hasta que los bordes cuajen y la superficie se dore.

El caldo sobrante se considera un recurso valioso para realizar una sopa reconfortante. Se debe calentar el líquido y añadir fideos pequeños durante unos cinco o siete minutos. Un minuto antes de retirar del fuego, se agrega un huevo para que se cocine "estilo poché" y se finaliza con perejil fresco picado.

Para las carnes como el ossobuco o la falda, el proceso implica desmecharlas y combinarlas con restos de chorizo picado. Esta mezcla se saltea con cebolla y morrón durante cinco minutos para luego rellenar tapas de empanadas. Los pastelitos resultantes se hornean a 200 grados durante 15 minutos hasta alcanzar una textura crocante.

Para obtener un caldo base de calidad, los especialistas recomiendan colocar las carnes en agua fría para liberar jugos gradualmente. Es necesario retirar la espuma blanca durante los primeros 30 minutos de hervor para asegurar un líquido traslúcido. Finalmente, el orden de los vegetales es clave, sumando primero los más duros y dejando para el final los que requieren menor tiempo de cocción.