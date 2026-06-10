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Ideas de cenas ricas y saludables listas en menos de 20 minutos
POR REDACCIÓN
Llegar al hogar después de una jornada extensa suele plantear el interrogante sobre qué cocinar sin demandar demasiado tiempo. Para resolver esta situación, se presentaron cinco propuestas de platos calientes y caseros que integran diferentes fuentes de proteína y se pueden realizar en solo 20 minutos. La estrategia principal radica en elegir una buena proteína y combinarla con vegetales frescos para lograr preparaciones nutritivas y saciantes utilizando pocos utensilios de cocina.
Entre las alternativas destaca una frittata de vegetales y jamón que se resuelve en una única sartén como una opción saludable y liviana. Esta receta requiere tres huevos, cubitos de calabaza o zucchini, cebolla y queso muzzarella, demandando apenas cinco minutos de cocción a fuego bajo una vez integrados los ingredientes. Por otro lado, las fajitas de pollo aparecen como una idea colorida para aprovechar sobras o cocinar una pechuga fresca con morrón, zanahoria y cebolla en un wok bien caliente.
Para quienes prefieren la carne vacuna, el salteado al estilo oriental con tiritas de bife y brócoli ofrece un plato con gran sabor condimentado con salsa de soja y ajo. Asimismo, el pescado blanco a la plancha con manteca de limón se posiciona como la proteína más veloz de la lista, ya que se cocina en pocos minutos y se acompaña con una ensalada de hojas verdes. Finalmente, las costillitas de cerdo al ajillo con ensalada de repollo completan este esquema que busca eficiencia y ahorro.
La organización semanal es clave para facilitar estas tareas culinarias mediante una lista de compras planificada. El listado incluye desde productos de carnicería y pescadería hasta artículos de almacén como tortillas de trigo, 200 gramos de jamón cocido y queso muzzarella. Esta planificación permite contar con todos los elementos necesarios para cada día y asegurar una alimentación balanceada al finalizar la jornada.