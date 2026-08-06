El acompañamiento clásico de la cocina familiar puede transformarse en un plato inolvidable mediante cinco versiones que juegan con temperaturas y sabores intensos. La clave para obtener el resultado ideal reside en el momento de aplicar el condimento.

Si se opta por una vinagreta tibia, debe volcarse sobre las papas recién cocidas al vapor para que absorban la esencia. En cambio, si el aderezo es cremoso o utiliza mayonesa, es fundamental esperar a que el vegetal enfríe totalmente para evitar que la salsa se corte.

Una de las propuestas más completas integra mayonesa, queso crema, mostaza de Dijón, apio picado y huevo duro. Para quienes buscan una inspiración alemana, la variante Kartoffelsalat se sirve tibia y combina un kg de papas con 150 g de panceta ahumada bien crocante. En este caso, la grasa obtenida en la sartén se emulsiona con vinagre de manzana y aceite de oliva para bañar la preparación que también lleva perejil fresco.

También existe una opción rústica y autóctona que prescinde de cremas, destacando el uso de aceite de oliva virgen extra, dos dientes de ajo y cebolla morada. Para eventos más festivos, es posible elaborar una ensalada ahumada que requiere 150 g de panceta dorada y un dressing con pimentón dulce, debiendo reposar en refrigeración al menos una hora antes de ser consumida.

Finalmente, una alternativa gourmet propone utilizar una mayonesa de ajo asado. El proceso consiste en hornear una cabeza de ajo envuelta en papel aluminio a 200 grados durante 30 minutos. Esta pasta resultante se mezcla con alcaparras y pickles picados para dar un cierre sofisticado a la guarnición tradicional.