Jáchal atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de la abogada Eva Leotta, una figura sumamente reconocida en el ámbito profesional y social de la comuna. La letrada contara con una amplia trayectoria en el fuero local, donde desempeñó su labor letrada durante años y construyó un estrecho vínculo con la comunidad jachallera que hoy lamenta su partida.

Su trágico desenlace ocurrió este domingo cerca del mediodía en su domicilio ubicado sobre la calle Rivadavia, entre Sarmiento y Rawson, en pleno centro de Jáchal. La alerta se encendió cuando un allegado a su círculo íntimo intentó contactarla de manera reiterada. Al no obtener ningún tipo de respuesta a las llamadas, esta persona se trasladó hasta el inmueble y descubrió la escena.

Trascendió que horas antes del hecho la letrada experimentó un malestar físico y requirió asistencia médica. De acuerdo con lo publicado por Panorama Jáchal, la profesional fue atendida en el Hospital San Roque tras sufrir una descompensación y posteriormente recibió el alta para regresar a su hogar.

El procedimiento movilizó a diversos organismos judiciales y de seguridad. En la propiedad trabajaron efectivos de la Comisaría jurisdiccional, personal de la Unidad Fiscal de Investigación, agentes de la División Criminalística y profesionales del servicio de emergencias médicas.

El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue judicial para la realización de la autopsia de rigor. Los resultados periciales serán determinantes para precisar los motivos exactos del deceso, dado que por el momento las autoridades no emitieron un parte oficial que confirme las causas de la muerte.