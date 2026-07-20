Identificaron a la mujer que murió tras ser atropellada en Rawson

La Policía de San Juan identificó a la mujer que perdió la vida durante la madrugada de este lunes luego de ser atropellada por un vehículo en el departamento Rawson. Se trata de Cintia Johana Ortega, quien falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas tras el impacto.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 5.40 sobre calle General Mosconi, en el tramo comprendido entre Putaendo y el callejón Astroja, jurisdicción de la Comisaría 36ª.

Fue embestida desde atrás

De acuerdo con la información suministrada por fuentes policiales, Ortega caminaba por calle General Mosconi en sentido norte-sur cuando fue embestida desde atrás por un automóvil que circulaba en la misma dirección. Tras el impacto, el conductor del vehículo abandonó el lugar sin asistir a la víctima.

Personal del servicio de emergencias médicas 107 llegó al lugar y trasladó a la mujer en código rojo al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Dos detenidos y un vehículo secuestrado

Luego del hecho, la Policía inició una serie de tareas investigativas para identificar al vehículo involucrado y a sus ocupantes. A partir de testimonios recabados en la escena, los investigadores lograron establecer características compatibles con el automóvil embistente. Minutos después, efectivos policiales localizaron y secuestraron un vehículo que coincidiría con esas características en inmediaciones de calle 8 y Punta del Monte, también en Rawson.

Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su participación en el hecho.

La investigación es encabezada por el fiscal Iván Grassi, con la intervención del ayudante fiscal Pablo Orellano, quienes dispusieron distintas medidas para esclarecer las circunstancias del siniestro y establecer las responsabilidades correspondientes.

El caso quedó caratulado como un siniestro vial con víctima fatal, mientras continúan las pericias y la recolección de pruebas para reconstruir cómo ocurrió el atropello.