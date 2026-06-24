La tragedia ocurrida en La Pampa, donde una camioneta cayó a un canal y dejó cuatro mujeres fallecidas, conmocionó a toda la región. En las últimas horas fueron identificadas las víctimas fatales, todas integrantes de una misma familia. Se trata de Cristina Sosa, de 60 años; Esmeralda Raquel Sosa, de 56; Olga Sosa, de 66; y Estela Sosa, de 54 años. La única sobreviviente fue Dominga Fortunata Sosa, de 49 años, quien conducía el vehículo.

El siniestro ocurrió en el sector conocido como Bajo Giuliani, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14. Por causas que aún son materia de investigación, la Ford EcoSport en la que viajaban las hermanas siguió de largo en el cruce, atravesó la zona de contención y terminó sumergida en una profunda depresión inundada.

Las cinco mujeres eran oriundas de la localidad de 25 de Mayo y se dirigían hacia la ciudad de Santa Rosa para visitar a otra hermana que permanece internada en el Hospital René Favaloro tras una intervención quirúrgica. El viaje familiar terminó en tragedia cuando el vehículo cayó al agua y cuatro de sus ocupantes quedaron atrapadas.

La sobreviviente logró salir del vehículo por sus propios medios y fue quien alertó a los servicios de emergencia sobre la presencia de sus hermanas dentro de la camioneta. Posteriormente fue trasladada al hospital en estado de shock y permanece bajo atención médica. Su testimonio será clave para reconstruir lo sucedido.

La comunidad de 25 de Mayo quedó profundamente golpeada por la noticia. Dos de las víctimas, Cristina y Esmeralda Raquel, tenían una estrecha vinculación con el sistema de salud local. Ambas trabajaron en el Hospital Jorge Ahuad y fueron despedidas con emotivos mensajes por parte de colegas y autoridades sanitarias.

La tragedia también reavivó el reclamo de vecinos y conductores por las condiciones de seguridad en el cruce donde ocurrió el accidente. La Justicia ordenó pericias para determinar las causas del hecho y analizar si existieron deficiencias en la señalización o iluminación de la zona.

Como dato doloroso, medios pampeanos recordaron que la familia Sosa ya había sufrido otra tragedia vial en 2024, cuando cinco familiares murieron en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 151. Ese antecedente vuelve aún más conmovedor el drama que hoy atraviesa la familia y toda la comunidad de 25 de Mayo.