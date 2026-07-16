El Ministerio Público Fiscal dio a conocer la identidad de los conductores involucrados en el cuádruple choque ocurrido durante la mañana de este miércoles sobre Ruta Nacional 20, antes de llegar a calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. El siniestro dejó cuatro personas hospitalizadas, aunque todas se encuentran fuera de peligro.

Los vehículos involucrados terminaron destrozados.

De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 8 y fue caratulado de manera provisoria como lesiones culposas. Además, destacaron que los involucrados son Néstor Olivares, conductor de una Toyota Hilux, Rubén Martín, conductor de un camión Dodge, Florencia Tejada, conductora de un Renault Sandero, y Francisco García, conductor de una motocicleta Smash 110 cc.

El cuádruple choque causó preocupación en Santa Lucía.

Además, en la camioneta viajaba como acompañante una mujer identificada como Tello, quien también debió ser trasladada al Hospital Rawson.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con las primeras actuaciones judiciales, la camioneta Hilux circulaba por Ruta 20 de este a oeste, mientras que el camión, el Renault Sandero y la motocicleta transitaban en sentido contrario, de oeste a este.

Por motivos que todavía son materia de investigación, la camioneta habría invadido el carril contrario e impactado de frente contra el camión. Ese primer choque desencadenó una colisión en cadena que involucró al automóvil y a la motocicleta que circulaban detrás del transporte de carga.

Tras el fuerte impacto, personal médico asistió a todos los involucrados en el lugar y posteriormente fueron trasladados al Hospital Rawson el conductor del camión, la conductora del Sandero, el motociclista y la acompañante de la camioneta. Desde la Fiscalía indicaron que todos permanecen fuera de peligro.

Continúa la investigación

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta junto con efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro y reunir elementos de prueba que permitan determinar las responsabilidades.

La investigación está a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, con la asistencia de la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes supervisan las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el violento choque múltiple.