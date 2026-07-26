Identificaron a los dos jóvenes que murieron en la Ruta 20

La conmoción crece en San Juan tras confirmarse las identidades de las dos personas que murieron en el violento siniestro vial ocurrido durante la mañana de este domingo sobre la Ruta Provincial 20, en Caucete. Las víctimas fueron identificadas como Federico Ponce, de 21 años y oriundo de Caucete, y Emilce Dayana Díaz, de 19 años, domiciliada en Villa Aurora, departamento Ullum.

La confirmación de sus identidades provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales por parte de familiares, amigos y vecinos. En el caso de Ponce, su fallecimiento generó un fuerte impacto en la comunidad caucetera, donde era ampliamente conocido.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 8:45 de este domingo, cuando efectivos de la Comisaría 37ª fueron enviados al kilómetro 563 de la Ruta 20, a la altura del puente de Caucete, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un grave accidente.

Al llegar al lugar, los policías, junto con bomberos y personal de emergencias médicas, encontraron una Peugeot Partner completamente destruida dentro de un desagüe ubicado al costado de la ruta. Sus dos ocupantes permanecían atrapados en el habitáculo y los profesionales de la salud constataron que ambos habían fallecido a raíz de las graves lesiones sufridas durante el impacto.

Según la reconstrucción preliminar, el utilitario circulaba en dirección hacia la ciudad de Caucete cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control pocos metros después de atravesar el puente. El vehículo se salió de la calzada, impactó violentamente contra un poste del alumbrado público y un árbol, para luego volcar y caer al canal de desagüe.

Avanza la investigación

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales. En el lugar trabajaron el ayudante fiscal Jorge Salinas, la fiscal Romina Mascarell y peritos de Policía Científica, quienes realizaron las primeras pericias para reconstruir la mecánica del hecho.

Los investigadores buscan determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo, la velocidad a la que circulaba la camioneta y si existió o no la participación de un tercer vehículo en el siniestro.

Dato

El accidente se produjo en el kilómetro 563 de la Ruta Provincial 20, uno de los principales accesos a Caucete.