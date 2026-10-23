A 50 años del comienzo de la última dictadura cívico-militar, la Justicia Federal de Córdoba confirmó la identificación de ocho personas desaparecidas cuyos restos fueron encontrados en el sector conocido como Loma del Torito, junto al predio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla. Se trata de cuatro mujeres y cuatro hombres secuestrados durante 1976.

El trabajo fue realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) mediante estudios antropológicos y genéticos. El anuncio estuvo a cargo del juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja. Con estas nuevas identificaciones, ya son 38 las víctimas reconocidas en ese sector desde que comenzaron los trabajos en septiembre de 2025.

Los restos habían sido recuperados durante las tareas de búsqueda realizadas en el predio militar de La Calera. Los especialistas trabajaron con miles de fragmentos óseos deteriorados, cuyo análisis permitió avanzar en la reconstrucción de las identidades y aportar respuestas a las familias que durante décadas desconocieron el destino de sus seres queridos.

Quiénes son las víctimas identificadas

Entre las personas identificadas se encuentra Néstor Albino Acosta, de 21 años, trabajador ferroviario y estudiante de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue secuestrado el 16 de junio de 1976 en su vivienda de barrio Talleres Sud.

También fue reconocido Pascual Delfín Ludueña, de 29 años, trabajador de Fiat Concord y delegado sindical, secuestrado el 24 de marzo de 1976, el mismo día del golpe de Estado.

Otra de las víctimas es Claudio Norberto Nardini, de 34 años, empleado de Sancor y con militancia gremial. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976. Los testimonios incorporados a las causas judiciales indican que habría sido asesinado durante una sesión de tortura.

La lista incluye a Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila, psicóloga, profesora de piano y madre de una niña. Su esposo, Benjamín Ávila, había sido asesinado en agosto de 1976. Cecilia fue secuestrada al día siguiente, delante de su hija.

También fueron identificadas Mónica Protti de Guillén, maestra y estudiante de Medicina, secuestrada junto con su compañero; Mercedes del Valle Ramírez, de 21 años, estudiante secundaria y trabajadora de un comercio; María Luisa “Mara” Salto, de 20 años, estudiante de Medicina y militante de la Juventud Universitaria Peronista; y Juan Carlos Soulier, electricista y estudiante de Ingeniería de la Construcción, secuestrado junto con su esposa y su bebé de cinco meses.

La búsqueda de los restos y las maniobras para ocultarlos

La concentración de restos en un mismo sector refuerza la hipótesis judicial de que, en 1979, antes de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), integrantes de las fuerzas represivas utilizaron maquinaria pesada y camiones para remover cuerpos e intentar ocultar pruebas de los crímenes.

El juez Vaca Narvaja destacó que las nuevas técnicas de identificación genética permiten reconocer restos incluso cuando se encuentran muy fragmentados. Además, convocó a familiares de personas desaparecidas a aportar muestras de sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos para ampliar las posibilidades de identificación.

La recuperación de estas identidades no revierte los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, pero aporta certezas a las familias y nuevas evidencias para las investigaciones judiciales. Después de medio siglo, los nombres y las historias de estas ocho personas vuelven a ocupar un lugar en la memoria colectiva.