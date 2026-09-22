El joven de 16 años fue identificado tras analizar videos, reunir testimonios y recabar elementos sobre la pelea en la que murió el adolescente de 17 años. La causa pasará a la Justicia de Menores, cuyo turno está a cargo de la doctora María Julia Camus.

Según pudo confirmar DIARIO HUARPE de fuentes calificadas de la investigación, se avanzó con la identificación de un adolescente de 16 años como autor del ataque que provocó la muerte de Uriel Ríos, de 17 años. Este chico murió tras recibir una herida de arma blanca (la cual está secuestrada) durante una pelea en Médano de Oro, en Rawson, tuvo un avance clave. Los investigadores de la UFI Delitos Especiales lograron identificar al autor del ataque, se trata de un adolescente de 16 años, que había asistido como invitado a la fiesta por el Día del Estudiante.

La identificación se produjo luego de una serie de medidas realizadas por los investigadores de la UFI Delitos Especiales, coordinada por el doctor Roberto Ginsberg, como fiscal del caso está el doctor Adolfo Díaz y como ayudante de fiscal, la doctora Romina Mascarell. Dichas medidas fueron la toma de testimonios y el análisis de registros audiovisuales obtenidos durante y después del enfrentamiento. Con esos elementos, los funcionarios judiciales lograron establecer una individualización precisa del menor que cometió el hecho y establecer su identidad y domicilio.

El episodio ocurrió durante la madrugada del lunes en las inmediaciones de la Quinta Don Pedro, ubicada sobre calle Alfonso XIII, entre Callejón Zavala y calle 14, en jurisdicción de Rawson. Allí se desarrolló una fiesta organizada por estudiantes de cinco colegios con motivo del Día del Estudiante.

Según la información incorporada a la investigación, durante la celebración se produjo una pelea entre varios adolescentes. El enfrentamiento continuó fuera del predio y, en medio de la gresca, Uriel Ríos recibió una herida de arma blanca en el tórax, se trata de un cuchillo de hoja afilada de unos 15 centímetros.

Tras recibir la herida el joven fue asistido, pero la lesión resultó mortal y falleció pese a la intervención médica. Su hermano mellizo, también sufrió heridas durante el enfrentamiento y fue trasladado alrededor de las 6:15 del lunes a un centro asistencial, acompañado por su padre.

El hermano de Uriel presentó heridas punzocortantes en el tórax y en el miembro superior izquierdo. Luego de recibir atención médica, fue dado de alta.

Uriel y su hermano tenían 17 años y eran mellizos, también el testimonio del joven que sobrevivió fue importante para lograr dar con el agresor de ambos, los mellizos habían acordado concurrir juntos a la fiesta.

Después del ataque se desplegó un operativo policial y judicial en la zona. Personal de la UFI Delitos Especiales, junto con los fiscales Roberto Ginsberg y Adolfo Díaz y peritos de Criminalística, realizaron tareas destinadas a reunir evidencias que les demandó toda la jornada del día lunes hasta poder reconstruir la secuencia de la pelea.

Los investigadores tomaron declaraciones a personas que habían participado de la fiesta y analizaron las imágenes obtenidas en las inmediaciones, hasta de los vecinos. Ese trabajo permitió avanzar en la identificación del adolescente de 16 años, quien quedó señalado en principio como autor de la agresión que terminó con la muerte de Uriel.

Una vez que se estableció la edad del sospechoso, los fiscales Ginsberg y Díaz deberán remitir la causa a la Jusaticia de Menores para que las actuaciones continúen siguiendo los lineamientos de la ley penal juvenil ya que el acusado es menor.

La causa va a quedar bajo la órbita de la jueza de Menores, María Julia Camus, quien tendrá la tarea de disponer la detención del adolescente acusado del ataque mortal. La magistrada deberá interrogar al acusado y luego disponer su futuro procesal y el lugar de traslado para esperar la decisión definitiva sobre su situación penal.