Las víctimas del fatal siniestro vial ocurrido en la noche del sábado en el departamento Santa Lucía ya fueron identificadas por las autoridades. Se trata de Alejandro Ezequiel Andino, de 29 años, quien perdió la vida en el acto, y Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, quien continúa internado en grave estado.

El accidente se registró a las 22.37 del sábado 23 de mayo en calle Balcarce, entre Aconcagua y San Lorenzo, una zona del departamento Santa Lucía. Según el parte policial, el vehículo involucrado es un Peugeot 306 que circulaba de sur a norte por Balcarce cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y embistió violentamente contra un poste.

Alejandro Ezequiel Andino, oriundo de Chimbas, falleció en el lugar del impacto a pesar de la rápida llegada del personal médico. Su acompañante, Néstor Nicolás Olivera, de 33 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Guillermo Rawson, donde horas más tarde los médicos diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC), luxación de hombro izquierdo, una herida cortante en la mano derecha y politraumatismos. Tras ser asistido, quedó internado en observación.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Especiales se hizo cargo de la investigación para determinar las causas exactas que llevaron al conductor a perder el dominio del automóvil. Hasta el momento no se ha informado si existió participación de otro vehículo o si factores externos, como el estado de la calzada o la velocidad, pudieron haber influido en el trágico desenlace.

El caso conmueve a los departamentos de Chimbas y Santa Lucía, de donde eran oriundas las víctimas, mientras se espera la evolución médica de Olivera y los resultados de las pericias que permitan esclarecer la mecánica del siniestro.