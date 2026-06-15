Identificaron al hombre de 64 años hallado muerto en el río de Ullum

La incertidumbre sobre el hallazgo de un cuerpo en las inmediaciones del Río San Juan llegó a su fin tras un peritaje clave realizado por la Policía Científica. Los especialistas de la División Rastros lograron identificar al hombre como Héctor Dionisio Guerrero, quien tenía 64 años. El procedimiento se llevó a cabo en la Morgue Judicial mediante un cotejo de huellas dactilares que permitió dar certezas en una investigación que enfrentaba obstáculos iniciales.

El estado en el que se encontraba el cadáver dificultó las tareas de reconocimiento y hasta se analizó la posibilidad de realizar pruebas de ADN. Si bien una persona se acercó asegurando conocer al fallecido, la carencia de documentación inmediata obligó a los investigadores a recurrir a técnicas científicas para corroborar la identidad de manera oficial.

El examen dactiloscópico resultó determinante para resolver el enigma al comparar las impresiones de los restos con los registros existentes en la base de datos de la fuerza. El fallecido figuraba en los archivos policiales desde el dos de diciembre de 1994 y su último domicilio legal estaba radicado en el departamento Ullum, la misma zona donde ocurrió el hallazgo.

El suceso se originó cuando una familia divisó el cuerpo flotando en el agua mientras se dirigía a pasar una jornada recreativa cerca del río. Según los informes forenses, los restos presentaban signos de deterioro causados por la acción de aves carroñeras y se calcula que la muerte se produjo al menos 24 horas antes del descubrimiento. Actualmente, el fiscal Nicolás Schiattino continúa con las actuaciones para establecer las causas del deceso.