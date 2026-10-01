La investigación por las dos personas encontradas sin vida en una vivienda del Loteo 30 de Agosto, en Chimbas, permitió conocer la identidad de la pareja involucrada. Se trata de “Fanny” Figueroa y Gustavo Daniel Maldonado, ambos oriundos de la provincia de Buenos Aires y residentes en San Juan.

De acuerdo con la principal hipótesis que maneja la UFI Delitos Especiales, Maldonado habría asesinado a su pareja y posteriormente se habría quitado la vida. Sin embargo, se trata de una reconstrucción preliminar y la investigación continúa para determinar con precisión cómo ocurrieron ambas muertes.

El fiscal Iván Grassi confirmó a DIARIO HUARPE que la Justicia trabaja sobre la hipótesis de un presunto femicidio seguido de suicidio. Además, indicó que ambos tenían alrededor de 60 años y que sus hijos residirían en Buenos Aires.

Según explicó el funcionario judicial, todavía no se pudo establecer con exactitud cuándo ocurrieron las muertes, aunque las primeras estimaciones indican que los cuerpos llevarían entre cuatro y cinco días en el interior de la vivienda.

Cómo descubrieron la trágica escena

El caso salió a la luz a partir de un llamado al 911 realizado por un vecino de la zona, quien alertó a las fuerzas de seguridad tras percibir un fuerte olor nauseabundo proveniente de la propiedad y advertir que hacía varios días no veía a sus residentes.

Tras el aviso, efectivos de la Seccional 26ª acudieron al domicilio. Al observar el interior de la vivienda a través de una de las ventanas, divisaron los cuerpos tendidos, por lo que ingresaron y constataron el fallecimiento de la pareja. En el lugar también encontraron sin vida al perro de la familia.

A partir del hallazgo comenzó la intervención de la UFI Delitos Especiales. En un primer momento, la causa fue investigada como una muerte dudosa, pero con el avance de las primeras medidas surgió como principal hipótesis la de un presunto femicidio seguido del suicidio del supuesto agresor.

La investigación continúa

Por el momento, la mecánica del hecho no fue establecida de manera definitiva. Las autopsias y las pericias realizadas en el domicilio serán claves para determinar las causas de ambas muertes y reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda.

La Justicia continuará reuniendo pruebas para confirmar o descartar la hipótesis inicial y establecer las circunstancias en las que murieron Figueroa y Maldonado.