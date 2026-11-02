Identificaron al hombre que murió en Sarmiento tras chocar contra un tractor

La Justicia confirmó la identidad de Cristian David Videla, el motociclista que murió en un accidente de tránsito en el departamento Sarmiento tras chocar por detrás contra un tractor conducido por Juan Ramón Saba Moll sobre Ruta Nacional 40, en un hecho investigado por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero de la UFI Delitos Especiales junto a la Comisaría 8ª.

El siniestro vial ocurrió el domingo 1 de noviembre, cerca de las 21:40 horas, a la altura del kilómetro 106 de la arteria nacional en la localidad de Tres Esquinas. Cristian David Videla transitaba de sur a norte en una motocicleta Honda CG 150 Titán cuando embistió la parte trasera de un tractor Fiat 400 E de color naranja que marchaba en la misma dirección.

Juan Ramón Saba Moll manejaba el vehículo agrícola en idéntico sentido de circulación al momento en que se produjo la colisión trasera. La violencia del impacto le provocó lesiones fatales de forma instantánea al conductor del rodado de menor tamaño, determinándose el deceso del joven en el mismo lugar de la tragedia sobre el corredor vial.

Las precisiones de la UFI Delitos Especiales descartaron un choque de tipo frontal o lateral entre las partes involucradas en el hecho. Las autoridades judiciales y policiales del departamento Sarmiento continúan con las actuaciones correspondientes para esclarecer todas las circunstancias que derivaron en este nuevo accidente fatal registrado sobre la transitada traza de la Ruta 40.