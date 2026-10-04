Un hombre de 53 años murió este sábado 3 de octubre tras descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol en la localidad de El Encón, departamento 25 de Mayo. La víctima fue identificada como Juan Sosa, conocido por sus allegados como "Chicho", quien integraba el equipo Veteranos Encón y trabajaba en el Área Sanitaria de Lavalle, Mendoza.

El trágico episodio ocurrió durante un encuentro correspondiente a la categoría Senior, en el que se enfrentaban El Encón y Defensores La Chimbera. El partido había comenzado alrededor de las 14.45 y se desarrollaba con normalidad hasta que Sosa comenzó a sentirse mal en plena competencia.

El equipo Veteranos Encón a Juan en sus redes sociales.

Ante la situación, sus compañeros interrumpieron la actividad deportiva e intentaron asistirlo mientras solicitaban una ambulancia. Debido a la gravedad de su estado, el futbolista fue trasladado de urgencia al Hospital de 25 de Mayo, donde ingresó sin vida.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus compañeros de equipo, familiares y amigos, quienes lamentaron la repentina muerte del jugador amateur. El hecho también generó pesar en Mendoza, donde Sosa se desempeñaba como trabajador del sistema sanitario.

Desde el Área Sanitaria de Lavalle publicaron un mensaje en sus redes sociales para despedirlo y acompañar a sus seres queridos. "Despedimos con mucho pesar a nuestro compañero Chicho Sosa. Acompañamos en este triste momento a familiares y amigos. Rogamos por su descanso eterno. QEPD", expresaron desde el organismo.

Sosa había llegado hasta El Encón para participar de una jornada deportiva junto a su equipo, pero una descompensación interrumpió el encuentro y terminó de manera trágica. Su fallecimiento generó numerosas muestras de afecto y mensajes de despedida por parte de quienes lo conocían.

Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa médica de su muerte.