Identificaron al joven que murió por un auto que giró en U y lo chocó en Caucete

Un fatal siniestro vial registrado en el interior del barrio Emilio Enoé Mendoza se cobró la vida de Miguel Luján, un joven motociclista de 23 años. El hecho se produjo cuando la víctima circulaba a bordo de una moto de 155 cc de color negro, sin dominio colocado, y protagonizó una colisión contra un automóvil.

La alerta ingresó a través del 911 a las 8:59, lo que movilizó al personal policial hacia las inmediaciones de una plaza en el mencionado vecindario. Al llegar al sitio, los efectivos constataron la presencia de los dos vehículos involucrados en el impacto: la motocicleta y un Peugeot 207 de color negro.

En la calzada se encontraba tendido Luján sin signos vitales. Una ambulancia acudió al lugar y el médico Julio Balmaceda constató el fallecimiento del muchacho en el mismo sitio del choque.

El automóvil era conducido por César Oscar Alfredo Coria, de 42 años, quien quedó identificado dentro de las actuaciones dispuestas para esclarecer la mecánica del choque y deslindar las responsabilidades del caso.

La causa se encuentra bajo investigación y hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre la maniobra que derivó en la colisión. Aunque trascendió una versión sobre un posible giro efectuado por el automóvil, ni la Policía ni la Justicia validaron esa hipótesis, por lo que las causas precisas del impacto aún no han sido establecidas.

En la escena intervino personal de Criminalística, encargado de concretar las pericias correspondientes y levantar evidencias útiles para la reconstrucción del hecho. El expediente quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, organismo que dispondrá las medidas necesarias para determinar cómo se desencadenó el episodio.