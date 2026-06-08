Identificaron al motociclista de 18 años que murió tras chocar contra un poste de alumbrado

La Justicia identificó al joven que murió durante la mañana de este domingo tras protagonizar un violento siniestro vial en el departamento Rawson. Se trata de Iván David Cortez Díaz, de 18 años, quien falleció luego de perder el control de la motocicleta que conducía e impactar contra una columna de alumbrado público.

El hecho ocurrió en calle San Miguel, entre Agustín Gómez y Boulevard Sarmiento. Según informó la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, alrededor de las 8 de la mañana un vecino de la zona alertó a las autoridades luego de escuchar un fuerte estruendo proveniente de la vía pública cerca de las 7. Al salir de su vivienda observó a una persona tendida en el suelo junto a una motocicleta Honda, por lo que dio aviso inmediato al sistema de emergencias.

Personal policial, efectivos de la Brigada de Delitos Especiales y peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar para reconstruir la mecánica del siniestro. Durante las primeras actuaciones encontraron el cuerpo del joven entre un poste de alumbrado y un alambrado perimetral. La víctima llevaba colocado el casco protector, mientras que la motocicleta presentaba severos daños en su parte delantera y permanecía apoyada contra el cerco.

Las pericias preliminares permitieron establecer que Cortez Díaz circulaba de sur a norte por calle San Miguel cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el dominio del rodado y se desplazó hacia la banquina este. La principal hipótesis sostiene que la motocicleta impactó de frente contra una columna de alumbrado público y que el joven sufrió un fuerte golpe al chocar contra esa estructura.

Personal del servicio de emergencias 107 constató el fallecimiento en el lugar. Posteriormente, por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

El informe forense determinó que la muerte se produjo de manera violenta como consecuencia de un traumatismo craneofacial grave, lesión que resultó incompatible con la vida.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. Los investigadores continúan reuniendo pruebas y analizando los peritajes para establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el trágico accidente.