Identificaron al motociclista hallado muerto en Ullum

Marcelo Eduardo Carvajal, un joven de 28 años oriundo de Zonda, fue identificado como la víctima hallada sin vida en una zona de difícil acceso del departamento Ullum. El motociclista había salido el sábado a recorrer distintos sectores del departamento a bordo de una moto y nunca regresó a su hogar.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el joven se movilizaba en una motocicleta marca Mondial cuando perdió contacto con sus familiares y amigos. Con el paso de las horas y ante la imposibilidad de comunicarse con él, comenzó a crecer la preocupación entre sus allegados.

Aunque no se había formalizado una denuncia por desaparición, familiares y conocidos iniciaron una búsqueda por sus propios medios al advertir que Carvajal no respondía mensajes ni llamadas y que tampoco había regresado a su domicilio como estaba previsto.

El operativo de rastrillaje permitió localizar al joven sin vida en un sector cercano a una ruta del departamento ullunero. Tras el hallazgo, intervino personal policial y judicial para preservar la escena e iniciar las actuaciones correspondientes.

Las primeras hipótesis apuntan a que el motociclista habría sufrido un accidente mientras circulaba por la zona. De acuerdo con los datos preliminares, habría perdido el control de la moto y caído por un barranco de aproximadamente dos metros de profundidad, lo que le habría provocado lesiones fatales.

Sin embargo, los investigadores aguardan los resultados de las pericias realizadas en el lugar y de los estudios forenses para determinar con precisión la mecánica del hecho y establecer las causas de la muerte.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales, que trabajan para reconstruir los movimientos realizados por el joven antes del accidente y confirmar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.

El fallecimiento de Carvajal generó conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Zonda, quienes habían participado activamente en la búsqueda durante las horas previas al hallazgo.