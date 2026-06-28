Un trágico siniestro vial ocurrido en la noche del sábado en el departamento Angaco dejó como saldo la muerte de un operario que realizaba tareas sobre la vía pública. La víctima fue identificada oficialmente como Flavio Daniel Funes Cerdas, de 48 años.

El hombre trabajaba como chofer y gruista para la empresa Conelsi, tercerizada de Naturgy, al momento del hecho. Según informó la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales, el episodio ocurrió alrededor de las 21:30 sobre calle Belgrano, entre Bosque y Velázquez.

Funes se encontraba trabajando junto a otro operario, utilizando una hidrogrúa alquilada a la empresa Arenados Riveros. El vehículo permanecía detenido sobre la calzada, orientado hacia el sur, con balizas activadas y una luz lateral encendida.

En ese contexto, la víctima estaba ubicada sobre el lateral izquierdo del vehículo, intentando conectar una linterna portátil a la batería del camión, mientras su compañero trabajaba a unos metros del lugar, junto a un poste caído.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, un automóvil Volkswagen Gacel GS, conducido por un hombre de 73 años, circulaba por calle Belgrano en sentido sur-norte. Al intentar esquivar la hidrogrúa, el conductor habría maniobrado hacia el costado este de la calzada, impactando desde atrás al operario.

A raíz del impacto, Funes murió en el lugar. El hecho quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, que trabaja en la reconstrucción del siniestro y en la toma de declaraciones para establecer la mecánica del accidente.