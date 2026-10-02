Carlos Simón Poblete Brizuela, un sanjuanino que fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar argentina, fue identificado a partir de los restos que habían sido exhumados en el Cementerio Municipal de Mendoza. La confirmación fue realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) mediante un análisis genético.

Poblete había nacido en la ciudad de San Juan el 2 de noviembre de 1944. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de San Juan y tuvo participación en el centro de estudiantes de su facultad. También militó en la Juventud Peronista y en Montoneros. Era conocido por los apodos "Tula" y "Guillermo".

El sanjuanino fue secuestrado en Córdoba el 1 de abril de 1977, cuando tenía 32 años, junto con su pareja, María del Carmen Moyano Maure. La mujer se encontraba embarazada de aproximadamente ocho meses.

Del secuestro a la identificación

De acuerdo con lo establecido posteriormente por la Justicia, ambos permanecieron cautivos en el centro clandestino de detención La Perla. En 2016, el Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba acreditó estos hechos en una sentencia.

Luego, Moyano Maure fue trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires. Allí dio a luz a fines de junio de 1977 y permaneció junto a su hija durante algunos días, hasta que la niña fue separada de ella y entregada ilegalmente a otra familia.

La hija de la pareja, Miriam Fernández, recuperó su identidad en 2017 y fue reconocida como la nieta recuperada número 127. Su madre continúa desaparecida.

Ahora, el aporte genético de Miriam permitió avanzar también en la identificación de su padre. Una muestra de sangre entregada por ella fue cotejada con los restos recuperados en Mendoza y permitió confirmar el vínculo biológico.

Los restos habían sido exhumados en 2010

Los restos de Poblete habían sido exhumados en 2010 en el denominado Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza, en el marco de una investigación judicial sobre personas que habían sido enterradas en ese sector.

La investigación estuvo a cargo del Juzgado Federal N°1 de Mendoza, con intervención de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos y de la fiscalía encabezada por Dante Vega, junto con el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.

Según informó el EAAF, se realizaron alrededor de 250 exhumaciones en el predio mendocino como parte de las investigaciones destinadas a determinar la identidad de personas desaparecidas durante la última dictadura.

Con la identificación de Poblete, ya son cuatro las personas identificadas en relación con ese cementerio. Tres fueron reconocidas a partir de restos recuperados en el lugar y otra mediante huellas dactilares y reconstrucción documental.