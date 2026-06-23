Ídolos y apuestas online, el riesgo invisible para los menores de edad

En un escenario de alta exposición al fútbol y expansión de las plataformas de apuestas online, la psicóloga María Scipioni advirtió sobre el crecimiento del acceso de menores de edad a estos sistemas y el rol que cumplen los ídolos deportivos en la instalación de estas prácticas como algo cotidiano entre adolescentes y preadolescentes.

“Es fundamental diferenciar la habilidad deportiva de las decisiones comerciales de los ídolos, porque en muchos casos los chicos terminan asociando el rendimiento en la cancha con la idea de apostar”, sostuvo la profesional en Te lo tengo que decir, programa de GRUPO HUARPE.

La especialista explicó que la presencia de futbolistas, influencers y figuras del espectáculo en campañas publicitarias refuerza la percepción de normalidad del juego online en edades tempranas. “Aunque existan mensajes de advertencia, el impacto simbólico es mucho más fuerte cuando la promoción viene de alguien que admiran”, agregó.

Scipioni remarcó que el principal factor de riesgo está en el desarrollo neurológico de los menores. “La corteza prefrontal todavía no está completamente desarrollada, y eso impide una adecuada regulación de impulsos y evaluación de consecuencias”, señaló.

En ese sentido, advirtió que “los adolescentes son especialmente vulnerables porque pueden creer que tienen control sobre el juego, cuando en realidad están atravesados por una ilusión de control que es parte del problema”.

La psicóloga también puso el foco en el diseño de las plataformas de apuestas. “Están estructuradas para generar la sensación de que el usuario está cerca de ganar, y eso refuerza la conducta de seguir apostando”, explicó.

Según indicó, este mecanismo potencia la idea de aprendizaje y estrategia en los jóvenes, cuando en realidad se trata de sistemas pensados para sostener la participación constante. “La adicción se sostiene en la expectativa, no en el resultado”, afirmó.

Debate regulatorio

Según UNICEF Argentina, 1 de cada 4 adolescentes apostó online alguna vez. La edad de inicio ronda los 13 años y el fenómeno afecta especialmente a varones, que acceden principalmente a través de billeteras virtuales. “Muchas veces se piensa que es un problema lejano, pero los datos muestran que está mucho más cerca de lo que se cree”, advirtió Scipioni, al remarcar la necesidad de abordar la problemática dentro del hogar y las escuelas.

El tema también llegó al Congreso, donde se discuten iniciativas para limitar la publicidad de apuestas, restringir la promoción de influencers y crear un Registro Nacional de Autoexclusión. “El abordaje no puede llegar cuando el problema ya está instalado”, sostuvo la psicóloga. Sin embargo, los proyectos aún no avanzan de manera unificada, mientras crece la preocupación por la expansión del juego online en edades cada vez más tempranas.