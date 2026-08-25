La International Football Association Board (IFAB) analiza una modificación reglamentaria destinada a evitar que las supuestas lesiones de los arqueros sean utilizadas como una herramienta táctica para detener el juego.

La situación se repite en distintos partidos: un equipo atraviesa un momento de presión, su arquero queda tendido y solicita asistencia. Mientras el cuerpo médico ingresa al campo, los futbolistas aprovechan la interrupción para hidratarse, descansar y recibir indicaciones del entrenador. La propuesta busca que esa pausa deje de ser una ventaja gratuita para el equipo que la provoca.

Un minuto con un jugador menos

El cambio que evalúa la IFAB establece que, cuando el arquero requiera atención médica durante el partido, el entrenador deberá elegir a un jugador de campo para que abandone temporalmente el terreno.

El equipo deberá continuar jugando con un futbolista menos durante un minuto, contado desde la reanudación del encuentro. Una vez cumplido ese período, el jugador podrá regresar con autorización del árbitro.

El arquero, en tanto, podrá recibir atención médica y permanecer en el campo, debido a que su presencia es necesaria para que el partido pueda continuar.

La decisión quedará en manos del entrenador

La medida también introduce un componente táctico. El entrenador tendrá que decidir qué jugador sale durante ese minuto.

Si elige a un delantero, perderá presencia en la presión. Si retira a un mediocampista, podrá quedar debilitado en la zona central, mientras que sacar a un defensor podría generar espacios en su propia área.

De esta manera, una interrupción que actualmente puede servir para recuperar energías y reorganizar al equipo podría transformarse en una desventaja numérica temporal.

Las lesiones graves serían una excepción

La propuesta contempla que la aplicación de la regla tenga excepciones para situaciones médicas que requieran una atención especial.

Entre ellas aparecen golpes en la cabeza o sospechas de conmoción, lesiones graves, emergencias médicas y situaciones provocadas por una infracción sancionada.

El árbitro tampoco tendría que determinar si el arquero está fingiendo una lesión. Ante la solicitud de asistencia, permitirá el ingreso del personal médico y luego aplicará el procedimiento establecido.

El objetivo de la IFAB es establecer una consecuencia objetiva y automática, sin que el árbitro tenga que juzgar la veracidad del dolor.

La idea de fondo es mantener la protección médica del arquero, pero evitar que su atención se transforme en un tiempo muerto encubierto para frenar la presión rival o modificar el funcionamiento táctico de un equipo.