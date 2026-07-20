El departamento Iglesia amaneció vestido de blanco y dejó una serie de imágenes que rápidamente comenzaron a recorrer las redes sociales. La nevada transformó los paisajes habituales de la zona y regaló postales que quedarán en la memoria de vecinos y visitantes.

Desde el municipio de Iglesia compartieron fotografías del amanecer nevado y destacaron la belleza del fenómeno climático que cubrió campos, álamos, cerros y caminos con un manto blanco.

Un paisaje que volvió a sorprender

"Iglesia amaneció vestida de blanco", expresaron desde la comuna al difundir las imágenes. Además, remarcaron que se trata de uno de esos momentos que quedan grabados por la magnitud y belleza del paisaje.

Después de varios años, la zona sur del departamento volvió a ofrecer escenas invernales que modificaron por completo el entorno natural. La nieve permitió observar una postal diferente, donde los colores habituales del paisaje iglesiano quedaron reemplazados por tonos blancos y grises.

Los caminos rurales, las arboledas y las zonas cercanas a los cerros fueron algunos de los sectores que mostraron una transformación especial durante las primeras horas del día.

La naturaleza como protagonista

Desde el municipio invitaron a valorar estas postales naturales y destacaron que cada rincón del departamento tiene la capacidad de sorprender con nuevos escenarios.

"La naturaleza siempre encuentra la manera de sorprendernos", señalaron al compartir las imágenes, que rápidamente recibieron comentarios y reacciones de vecinos orgullosos del paisaje que ofrece Iglesia.

La nevada se convirtió así en una de esas jornadas especiales para el departamento, donde la belleza del invierno volvió a ser protagonista y dejó fotografías que permanecerán como recuerdo para los iglesianos.

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