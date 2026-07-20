En comunicación directa con DIARIO HUARPE, el intendente Jorge Espejo brindó precisiones detalladas sobre el despliegue de emergencia que busca asistir a los pobladores de las zonas altas, quienes han quedado incomunicados por un temporal que dejó acumulaciones de más de 60 centímetros de nieve en diversos sectores estratégicos de la cordillera y la precordillera.

El operativo de rescate en Pismantita

La situación más urgente se localiza actualmente en la zona de Pismantita. Allí, la familia Muñoz se encuentra aislada tras varios días de nevadas ininterrumpidas que bloquearon por completo las rutas de acceso terrestre. Según explicó el jefe comunal, si bien el municipio había realizado un operativo preventivo entregando provisiones y forraje tres días antes de que comenzara el fenómeno, la falta de energía eléctrica y las temperaturas extremas han complicado severamente la subsistencia en el lugar.

En el puesto permanecen actualmente dos hombres, quienes tomaron la decisión de no evacuar antes del temporal para custodiar a sus animales. Se trata de un grupo de aproximadamente 300 ejemplares, entre cabras y ovejas, además de gallinas, que constituyen el único capital de trabajo y el medio de vida de esta familia. "Es su vida y su capital. Estamos intentando llegar con las máquinas municipales para despejar el camino y evaluar, de acuerdo al pronóstico, si es recomendable que bajen a una zona de llano donde haya menos nieve acumulada", explicó Espejo a este medio.

La preocupación principal radica en la alimentación del ganado. Debido a que la nieve ha cubierto por completo el monte del cerro, los animales no pueden acceder a su alimento natural. Por este motivo, el operativo oficial prioriza el traslado de fardos de alfalfa para evitar una mortandad masiva que arruinaría la economía de estos productores locales. Las tareas de despeje de rutas cuentan con el apoyo logístico de Gendarmería Nacional, la Dirección de Protección Civil de la provincia y la delegación municipal de emergencia. A pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas 48 horas con maquinaria pesada, la altura de la nieve y el terreno escarpado han dificultado el avance hacia los puntos más elevados.

Estado de rutas y situación en las localidades

El temporal no solo ha afectado a los puestos de alta montaña, sino que también ha descendido hacia los valles. Localidades como Rodeo, Villa Iglesia, Las Flores y Bella Vista registraron nevadas tras varios días de llovizna persistente que ya había saturado los suelos. Aunque el intendente confirmó que hasta el momento no se registran evacuados, el municipio mantiene guardias permanentes para asistir a las familias cuyas viviendas sufrieron filtraciones o problemas estructurales debido a la humedad acumulada.

En cuanto a la conectividad vial, la zona de El Colorado permanece con el tránsito totalmente interrumpido. La calzada presenta un severo congelamiento y acumulación nívea que representa un peligro extremo para los conductores. Espejo informó que se aguarda un nuevo informe técnico de Vialidad Provincial para determinar si es posible rehabilitar el paso en horas de la tarde, una vez que las condiciones de visibilidad y adherencia mejoren.

Asistencia técnica y relevamiento de puestos

El relevamiento oficial indica realidades dispares entre los distintos puestos del departamento. Mientras que en Pismantita la urgencia es máxima por la cantidad de animales en riesgo, en la zona de Bauchaceta la situación está bajo control. En ese sector, un puestero joven que cuenta con infraestructura de corrales techados y acopio de alimento ha logrado resguardar a sus animales sin necesidad de auxilio externo inmediato, manteniendo una comunicación fluida con las autoridades.

Por otro lado, el operativo también contempla el envío de recursos hacia la zona norte del departamento, específicamente hacia Los Médanos y El Chinguillo. En estos sectores viven familias que, si bien cuentan con provisiones básicas, requieren el despeje de los caminos para garantizar una vía de evacuación ante cualquier eventualidad médica. En zonas más bajas como Tudcum, el impacto ha sido menor y los puesteros se mantienen en condiciones estables, aunque bajo monitoreo constante por parte de Protección Civil para prevenir complicaciones si el temporal persiste durante el resto de la semana. El intendente Espejo destacó que la prioridad absoluta es resguardar la vida de los pobladores y asegurar que el capital ganadero del departamento no sufra pérdidas irreparables ante este embate del clima.