El Destacamento de Bomberos N.º 8 de Las Flores, en Iglesia, lleva desde este miércoles 25 de noviembre el nombre del comisario general Jorge Carbajal. El homenaje tuvo un significado especial por la presencia de su familia, que acompañó la imposición de su nombre en el cuartel del departamento donde nació y al que siempre estuvo vinculado.

La familia de Jorge Carbajal acompañó la ceremonia que convirtió al destacamento de Las Flores en un espacio de memoria permanente.

Su esposa, Valeria Paola Atampiz, y sus hijos, Santino y Sofía Carbajal, participaron de la ceremonia en la que se recordó la trayectoria del efectivo fallecido en el accidente aéreo del 29 de julio de 2026. La jornada reunió a familiares, autoridades provinciales y departamentales, integrantes de la Policía y personal de Bomberos, en un reconocimiento que mantendrá presente su nombre en la comunidad.

El acto de reconocimiento

El acto de imposición del nombre reunió a familiares, autoridades provinciales, municipales y efectivos de la Policía de San Juan.

La ceremonia contó con la presencia del secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el intendente de Iglesia, Jorge Espejo; el diputado departamental, Gustavo Deguer; y el jefe de Policía, Néstor Álvarez. También participaron autoridades policiales, integrantes del destacamento de Bomberos y la banda de música.

La iniciativa fue impulsada por el diputado departamental Gustavo Deguer y quedó formalizada mediante la Ley Provincial N.º 2841-P, sancionada por la Cámara de Diputados. En su artículo primero, la normativa establece que el Destacamento de Bomberos N.º 8 de Las Flores llevará el nombre del comisario general Jorge Carbajal, en reconocimiento a su trayectoria, vocación de servicio, compromiso y entrega a la comunidad sanjuanina.

El nombre de Jorge Carbajal quedó ligado al destacamento de su departamento natal, como reconocimiento a su vocación de servicio.

Si bien el cuartel ya se encontraba en funcionamiento, el acto permitió oficializar su denominación y convertirlo en un espacio que llevará el nombre del bombero homenajeado. La decisión también representa un reconocimiento para sus seres queridos, que acompañaron su camino dentro de la fuerza policial.

Una vida dedicada a Bomberos y a San Juan

Carbajal era oriundo de Iglesia, con raíces vinculadas a Angualasto y Buena Esperanza, y desarrolló toda su carrera dentro de la Policía de San Juan. Llegó a desempeñarse como segundo jefe del Cuerpo de Bomberos y, tras su fallecimiento, fue ascendido de manera póstuma al rango de comisario general.

El 29 de julio de 2026, el helicóptero en el que viajaba se precipitó en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. En el accidente murieron los siete ocupantes de la aeronave, que participaban de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales.

Jorge compartió 19 años de matrimonio con Valeria y fue padre de Santino y Sofía, a quienes acompañaba y alentaba en sus proyectos. Su familia lo recuerda como un hombre presente, generoso y comprometido con los suyos, además de su vocación de servicio.

Desde ahora, quienes ingresen al Destacamento de Bomberos N.º 8 de Las Flores encontrarán el nombre de Jorge Carbajal. Será una manera de mantener viva su memoria en Iglesia y de reconocer, también ante sus hijos y su esposa, la huella que dejó en la Policía y en la comunidad sanjuanina.