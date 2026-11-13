El próximo 6 de diciembre se realizará la segunda edición del Reto Peka Running en Iglesia, una propuesta deportiva que tendrá como escenario principal la periferia del dique Cuesta del Viento. La licenciada en Educación Física Nicole Cueva brindó detalles sobre la competencia, que contará con tres distancias para adultos y una modalidad destinada a los más chicos.

Hugo Aguirre y Nicole Cueva, los promotores del evento en Iglesia. FOTO DIARIO HUARPE.

La actividad tendrá recorridos de 5, 10 y 15 kilómetros, además de una modalidad kids para niños, quienes podrán participar desde los cuatro años. Las acreditaciones se realizarán el día anterior a la competencia, mientras que las inscripciones ya están disponibles mediante un formulario de Google difundido por la organización.

Distancias, precios y qué incluye la inscripción

Reto Peka Running tuvo su primera edición en 2025.

Cueva explicó que las inscripciones para las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros tienen un valor de $30.000, mientras que la modalidad kit para los niños cuesta $20.000. En todos los casos, los participantes recibirán la remera oficial, regalos de sponsors y colaboradores, medalla finisher y podrán participar de la premiación para los podios.

La inscripción estará disponible hasta cinco días antes del evento y los organizadores solicitaron completar el formulario con anticipación para garantizar la disponibilidad de las remeras. En el caso de los chicos, también deberán indicar la distancia elegida y el talle de la prenda.

Recorrido trail alrededor del dique Cuesta del Viento

La competencia tendrá como punto principal la periferia del dique Cuesta del Viento, con una largada ubicada a un costado del embalse. Según explicó Cueva, los participantes recorrerán senderos al aire libre, sin transitar por calles ni realizar ascensos.

En materia de seguridad, cada corredor contará con un seguro de accidentes personales y habrá servicio de ambulancia y puestos de asistencia médica durante el recorrido y en la llegada. La organización también tendrá en cuenta las temperaturas propias de diciembre para cuidar a los participantes durante la jornada.

Comunidad de corredores que busca seguir creciendo

El grupo PK Running comenzó a funcionar en agosto de 2025 con el objetivo de formar una comunidad de corredores en Iglesia, generar vínculos y promover la práctica deportiva compartida. La primera edición del desafío reunió a unas 60 personas, en su mayoría del departamento, aunque también participaron corredores de Jáchal y de Capital.

Para esta segunda edición, los organizadores buscan ampliar la convocatoria hacia otros departamentos de San Juan y provincias cercanas. Cueva destacó que ahora cuentan con un equipo de trabajo para impulsar la difusión y esperan superar la participación del año pasado.

La expectativa es que todos los participantes puedan completar el recorrido y que prevalezcan el espíritu deportivo y las amistades por encima del resultado final. La organización también agradeció a quienes ya se sumaron y continúa abierta a recibir nuevas colaboraciones.

Cómo inscribirse y dónde consultar

Las inscripciones se realizan a través del formulario online:

https://forms.gle/MbGkwQzRWBB4BiZr5

Para consultas, los interesados pueden comunicarse con los profesores Nicole Cueva y Hugo a los siguientes teléfonos: