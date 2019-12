Ignacia publicó su nuevo disco, "Darlo vuelta todo"

La cantautora argentina Ignacia Etcheverry, que acaba de lanzar su nuevo disco, "Darlo vuelta todo", consideró que el feminismo "viene a cuestionarlo todo", inclusive un "sistema patriarcal, que además es un sistema de consumo".



El disco, compuesto por seis canciones, cuenta con varios músicos invitados como Gimena Álvarez Cela, Paula Neder, Larro Carballido, Federico Novak, Gerardo Farez, Florencio Finkel, Juan Pablo Alfieri, Pedro Bulgakov, Gonzalo Arévalo, Dolores Arce y More Gemma.



El contenido más presente en este nuevo disco es el de las letras y las voces como instrumento, ya que gran parte de estas nuevas composiciones, Ignacia las gestó junto a un grupo vocal integrado por Mariu Serrano, Aye Dacri (Mila), Carla Servidio y Gaby Genni (BIE) que se suma en la grabación del disco y a los shows en vivo de este proyecto.



Ignacia charló con el tema sobre el proceso de producción del disco y su posición sobre el movimiento feminista:



T:- ¿Cómo fue el proceso que llevo a la salida de este disco?



I:-Es mi cuarto disco. Fui componiendo maquetas durante un montón de tiempo, estaba muy impregnado y muy vinculado con letras, sobre todo, que provenían de lugares muy potentes vinculadas con luchas y cuestionamientos que me fueron surgiendo estos últimos años. Como una deconstrucción que se permea en lo creativo, es el primer disco que me atrevo a producir sola y está bastante sueltito de etiquetas y de vueltitas de si las estructuras tienen que ser así o asá, entre otras cosas.



T:- ¿Deconstruirte por qué?



I:- La deconstrucción me parece que es algo necesario para todes hoy en día hoy en día en todo sentido, por eso se llama “Darlo vuelta todo”, estamos dando vuelta todos los paradigmas en todos sentidos: cómo nos vinculamos, cómo nos autopercibimos, qué rol cumplimos y qué rol nos metieron en la cabeza que tenemos que cumplir y en base a eso cómo nos movemos en nuestros proyectos. Es un disco que contiene cuestionamientos en todo sentido. Hay un tema que se llama Señoras y señores que dice “señores dejen de juzgar, señoras déjennos amar” y está vinculado con un montón de cosas que tiene que ver con el juzgamiento y mil cosas. Estamos en un momento de mucho cuestionamiento donde también hay emergencias de cuestionamiento, hay una pareja de pibas que se estaban besando en Constitución y una está presa. Hay una urgencia de cuestionamiento y eso se va a permear en la música que a mí me salió. Hay un grupo vocal que se suma a este disco y a la banda de 4 pibas y la voz femenina, en este caso, tiene un protagonismo. Son voces al unísono, aparte. Vos me preguntabas dónde se nota, quizás ahí se nota, son voces al unísono cantando y eso proyecta un montón de energía.



Lo que pasa es que el feminismo no solo cuestiona el tema de igualdad de derechos, viene a cuestionar, sobre todo el transfeminismo, el binarismo. Mete el dedo en una herida muy fuerte, te hace dar cuenta que vivimos en una sociedad de consumo, que consumimos el ser binario, que consumimos el rol de la mujer en la sociedad, consumimos inseguridades, consumimos cómo nos vinculamos Todo es algo que consumimos o que nos enseñaron en las escuelas. El transfeminismo viene a cuestionarlo todo. No solamente derechos de la mujer, sino la mujer. El machismo es un contexto, me parece, que es funcional a un sistema patriarcal, que es un sistema de consumo. Si yo me mantengo en mi rol de mujer que necesito de un varón para poder vivir, para poder sustentar mi alimento, entonces voy a consumir la imagen estereotipada de lo que es la mujer y consumir todo lo que parezca ese concepto de mujer que nos enseñaron desde chicas. Me parece que es un contexto que necesita la desigualdad, vos acá estás para ser linda, un envase y maternar. Ese es el contexto en el cual estamos. El machismo es un contexto en el que seguimos viviendo, que está más visibilizado pero seguimos viviendo. No quedaba otra, sino todo el tiempo volvemos a lo mismo en todo sentido.



T:- En lo musical, ¿qué buscaste? ¿Con qué estilos?



I:- Es el primer disco que me animo a producir sola y hubo una búsqueda de placer compositivo. Yo también produzco para otros artistas y fue una experiencia de liberarme de etiquetas predeterminadas. Aparecía la vocecita mientras componía de “esto tiene que ser así para que sea más hitero”, y que el flujo creativo provenga y fuese más a un lugar de investigación y de placer compositivo y sonoro. Bueno, Renuncio es un tema más bien popero, pero que tiene un momento muy flashero que cambia totalmente la armonía y vuelve. Después hay un tema que se llama Stranger Things en Tilcara que mezcla sonidos de sintetizadores con una percusión africana y la melodía cantada parece de un canto de una baguala. Ahí está de invitada Paula Neder, que es una compositora mendocina. El disco fue muy grabado con una energía mayormente femenina, lo grabé con Natalia Perelman todo el tiempo. Y no por excluir, sino porque se dio de esa forma y fue diferente la experiencia.