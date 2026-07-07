Ignacio se convirtió en el protagonista de la jornada al recibir el premio mayor sorteado durante la programación de La Previa mundialista de HUARPE, por la pantalla de HUARPE TV. El joven sanjuanino se adjudicó un viaje "Full Day" al centro de esquí en Las Leñas, Mendoza, una de las propuestas que más expectativa había generado entre los televidentes y que contó con el respaldo de la agencia Algarrobo Viajes y Turismo.

Durante su visita al estudio para retirar el premio, Ignacio confesó a los conductores Alejandro López y Julieta Leiva, que si bien había tenido contacto con la nieve en la provincia, esta será su primera experiencia en el reconocido complejo mendocino.

“Conocía la nieve nada más acá, pero no Las Leñas”, relató el ganador.

El premio obtenido es integral, ya que incluye no solo el traslado y la jornada en la montaña, sino también la indumentaria necesaria para la nieve (guantes, botas, pantalón y campera) y un trineo para realizar actividades recreativas.

Una victoria compartida

La historia detrás de la participación de Ignacio en el sorteo tiene un condimento especial, ya que fue su pareja, Elizabeth, quien lo motivó a inscribirse. Según explicó el entrevistado, viajará acompañado por ella, con quien mantiene una relación de larga data. “Voy a ir con mi novia, hace 10 años que estamos juntos”, detalló Ignacio.

Respecto a cómo llegó a ganar, el joven destacó que fue una iniciativa conjunta:

“Ella me dijo: 'mirá, anotate en el sorteo'. Ella se anotó primero y resulté ganando yo”, recordó sobre el momento en que se inscribió para participar por el "gran premio".

Alegría y pálpito mundialista

Tras recibir el sobre con los vouchers, el ganador se mostró sumamente agradecido con la producción y la empresa de viajes.

“Muchas gracias a todos por el sorteo, y saludo a mi familia, mi novia. Espero que le guste el viaje”, expresó Ignacio antes de retirarse del set.

Para cerrar su visita en un ambiente distendido, y contagiado por el clima de la "Previa del Mundial", Ignacio dejó su pronóstico para el próximo encuentro de la Selección Argentina. Con total confianza, el flamante ganador del viaje a la nieve arriesgó un resultado positivo de “2-1 arriba” para el equipo nacional.