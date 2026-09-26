Rosario Central y Estudiantes se enfrentarán este sábado por la Supercopa Internacional, pero la final comenzó a calentarse antes de salir a la cancha. En la conferencia previa, el defensor canalla Ignacio Ovando recordó el polémico gesto que protagonizó el plantel del Pincha en 2025 y aseguró que en Rosario todavía lo consideran una falta de respeto.

El episodio al que hizo referencia ocurrió cuando Estudiantes realizó un “pasillo” de espaldas a los jugadores de Central, luego de que el equipo rosarino fuera reconocido como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber terminado primero en la tabla anual. La decisión del conjunto platense había sido una forma de expresar su desacuerdo con aquella determinación.

“Para nosotros fue una falta de respeto. Lo tomamos así y nos dolió un montón para todos los que somos hinchas, como lo es Marquitos”, sostuvo Ovando durante la conferencia de prensa.

El defensor de Central agregó que, aunque se trata de un episodio del pasado, tendrá un lugar especial en la previa del nuevo enfrentamiento. “También sabemos que este es otro partido, lo que pasó ya pasó, pero vamos a enfrentar a un rival que tuvo una falta de respeto para con nosotros, que nos dolió muchísimo y mañana lo vamos a enfrentar con eso en mente”, afirmó.

La explicación de Estudiantes

Leandro González Pírez, representante de Estudiantes en la conferencia, intentó poner distancia con aquella polémica. El defensor explicó que los jugadores del Pincha habían avisado previamente a referentes de Central lo que iban a hacer y aseguró que el gesto no estaba dirigido contra el club rosarino.

“Lo hablamos con Fatura (Broun), con Fideo (Di María), les avisamos lo que iba a pasar. Lo aclaramos un millón de veces que nunca fue en contra de Central”, explicó González Pírez.

Según el jugador de Estudiantes, el plantel reconocía la campaña realizada por Central, pero no estaba de acuerdo con la decisión de otorgarle el reconocimiento como campeón de la Liga Profesional 2025. “Resaltamos mucho la temporada que habían tenido ellos, solamente que no estábamos conformes con esa decisión que se había tomado”, agregó.

El antecedente vuelve a escena

La polémica se produjo en noviembre de 2025, cuando ambos equipos se enfrentaron por los playoffs del Torneo Clausura. Central había sido reconocido previamente como campeón de la temporada por haber terminado primero en la tabla anual y Estudiantes manifestó su desacuerdo con esa decisión.

Ahora, casi un año después, los dos equipos volverán a encontrarse en una definición. El antecedente volvió a aparecer durante la conferencia y dejó expuestas dos miradas diferentes: mientras González Pírez considera que la situación quedó atrás, Ovando sostuvo que todavía forma parte de la historia reciente del Canalla.

La final de la Supercopa Internacional se disputará este sábado desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Rosario Central obtuvo su lugar por haber terminado primero en la tabla anual de 2025, mientras que Estudiantes llegó como ganador del Trofeo de Campeones de ese año